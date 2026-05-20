Afrique
Société

🇨🇮 Sage-femme, c’est son métier.

🇨🇮 "Lorsqu’il m’a vu sortir du box avec sa femme, il a crié : Saffroulaye ! La sage-femme est un homme." À Abidjan, Maurice exerce le métier de maïeuticien, plus connu sous le nom de sage-femme. Un métier qui surprend encore son entourage, tant il reste rarement associé aux hommes. Pour Brut., il présente son livre, dans lequel il raconte son expérience de cette profession.
Publié le
20
/
05
/
2026
À suivre
🇨🇮 5 choses à savoir sur Abomé Léléphant.
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