🇨🇮 Sage-femme, c’est son métier.

🇨🇮 "Lorsqu’il m’a vu sortir du box avec sa femme, il a crié : Saffroulaye ! La sage-femme est un homme." À Abidjan, Maurice exerce le métier de maïeuticien, plus connu sous le nom de sage-femme. Un métier qui surprend encore son entourage, tant il reste rarement associé aux hommes. Pour Brut., il présente son livre, dans lequel il raconte son expérience de cette profession.