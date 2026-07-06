Afrique
Société

🇸🇳 Sénégal : les sachets d’eau jugés dangereux pour la consommation.

🇸🇳 Au Sénégal, des tests menés par des chercheurs de l’université Cheikh Anta Diop ont révélé que sur 100 échantillons d’eau en sachet 82  étaient contaminés par des matières fécales. Voici ce que l’on sait.
Publié le
06
/
07
/
2026
À suivre
🇨🇮 Proclamation des résultats du BAC en Côte d'Ivoire.
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🇨🇮 Proclamation des résultats du BAC en Côte d'Ivoire.
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