🇸🇳 Sénégal : les sachets d’eau jugés dangereux pour la consommation.

🇸🇳 Au Sénégal, des tests menés par des chercheurs de l’université Cheikh Anta Diop ont révélé que sur 100 échantillons d’eau en sachet 82 étaient contaminés par des matières fécales. Voici ce que l’on sait.