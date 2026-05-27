🇳🇬 Six Nigérians ont été arrêtés en Thaïlande pour une présumée escroquerie sentimentale.

🇳🇬 Six Nigérians ont été arrêtés en Thaïlande pour une présumée escroquerie sentimentale à l’intelligence artificielle. Grâce à l’IA, les suspects auraient usurpé l’identité de fonctionnaires américains et ciblaient des femmes thaïlandaises âgées. On te raconte.