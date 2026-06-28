Afrique
Société

"Tant qu'il y aura de l'infidélité, ce métier existera toujours."

🇨🇮 "Ici, en Côte d'Ivoire, la majorité des demandes concernent des cas d'infidélité." À Abidjan, où il exerce, ce détective privé est régulièrement sollicité pour enquêter sur des affaires d'infidélité, qu'elles concernent des hommes ou des femmes. Notre journaliste Marc l'a suivi en pleine filature, au cœur de l'une de ses enquêtes.
Publié le
28
/
06
/
2026
À suivre
5 choses à savoir sur Ismael Saibari
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