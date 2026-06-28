"Tant qu'il y aura de l'infidélité, ce métier existera toujours."

🇨🇮 "Ici, en Côte d'Ivoire, la majorité des demandes concernent des cas d'infidélité." À Abidjan, où il exerce, ce détective privé est régulièrement sollicité pour enquêter sur des affaires d'infidélité, qu'elles concernent des hommes ou des femmes. Notre journaliste Marc l'a suivi en pleine filature, au cœur de l'une de ses enquêtes.