🇳🇬 Une ingénieure nigériane révolutionne l'industrie du tressage.

🇳🇬 Diplômée de Harvard, l'ingénieure nigériane Yinka Ogunbiyi a cofondé HaloBraid, un robot conçu pour aider les coiffeurs à tresser jusqu'à cinq fois plus vite. Son entreprise vient de lever 7 millions de dollars afin de préparer le lancement de cette innovation, prévu en septembre 2026. On te raconte.