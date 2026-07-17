Afrique
Société

Une journée avec Hélène,vendeuse au marché de Dantokpa

🇧🇯 "Rester à la maison, ça ne donne pas d'argent." À Cotonou, Hélène se rend chaque jour au marché de Dantokpa, où elle vend des oranges depuis près de 20 ans. Négociations, cohabitation avec les chauffards, policiers, pluie... Voici à quoi ressemble son quotidien. #Sawara
Publié le
17
/
07
/
2026
À suivre
🇧🇫 "Nous, on a notre dignité à défendre… Il y a des choses qu'on n'accepte plus."
🇧🇫 "Nous, on a notre dignité à défendre… Il y a des choses qu'on n'accepte plus."
À suivre
🇧🇫 "Nous, on a notre dignité à défendre… Il y a des choses qu'on n'accepte plus."
🇧🇫 "Nous, on a notre dignité à défendre… Il y a des choses qu'on n'accepte plus."
Afrique
Société

Une journée avec Hélène,vendeuse au marché de Dantokpa

🇧🇯 "Rester à la maison, ça ne donne pas d'argent." À Cotonou, Hélène se rend chaque jour au marché de Dantokpa, où elle vend des oranges depuis près de 20 ans. Négociations, cohabitation avec les chauffards, policiers, pluie... Voici à quoi ressemble son quotidien. #Sawara
Publié le
17
/
07
/
2026
À suivre
🇧🇫 "Nous, on a notre dignité à défendre… Il y a des choses qu'on n'accepte plus."
🇧🇫 "Nous, on a notre dignité à défendre… Il y a des choses qu'on n'accepte plus."
À suivre
🇧🇫 "Nous, on a notre dignité à défendre… Il y a des choses qu'on n'accepte plus."
🇧🇫 "Nous, on a notre dignité à défendre… Il y a des choses qu'on n'accepte plus."

Sur le même sujet

nous-on-a-notre-dignite-a-defendre-il-y-a-des-choses-qu-on-n-accepte-plus
🇧🇫 "Nous, on a notre dignité à défendre… Il y a des choses qu'on n'accepte plus."
au-kenya-la-justice-refuse-l-usage-de-c4nn4bis-pour-les-rastas
🇰🇪 Au Kenya, la justice refuse l'usage de c4nn4bis pour les Rastas
ce-chef-realise-des-mets-inspires-des-matchs-du-mondial-2026
Ce chef réalise des mets inspirés des matchs du Mondial 2026.
brut-a-rencontre-louisette-cadic-n-guessan-miss-cote-d-ivoire-2026
Brut. a rencontré Louisette Cadic N’guessan, Miss Côte d’Ivoire 2026
atteint-de-la-poliomyelite-il-sensibilise-a-la-vaccination
Atteint de la poliomyélite, il sensibilise à la vaccination
a-dakar-ces-soirees-dansantes-sont-exclusivement-reservees-aux-femmes
À Dakar, ces soirées dansantes sont exclusivement réservées aux femmes

Pour aller plus loin

No items found.