Une journée avec Hélène,vendeuse au marché de Dantokpa

🇧🇯 "Rester à la maison, ça ne donne pas d'argent." À Cotonou, Hélène se rend chaque jour au marché de Dantokpa, où elle vend des oranges depuis près de 20 ans. Négociations, cohabitation avec les chauffards, policiers, pluie... Voici à quoi ressemble son quotidien. #Sawara