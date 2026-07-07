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Zimbabwe : une coupure d'électricité plonge le pays dans le noir

🇿🇼 Au Zimbabwe, une panne d'électricité a plongé le pays dans le noir le lundi 6 juillet. Selon la ZESA Holdings, la compagnie nationale d'électricité, une défaillance sur une ligne de transmission à haute tension est à l'origine de cette coupure. Le courant a depuis été rétabli dans la majeure partie du pays. On te raconte.
Publié le
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2026
À suivre
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