Zimbabwe : une coupure d'électricité plonge le pays dans le noir

🇿🇼 Au Zimbabwe, une panne d'électricité a plongé le pays dans le noir le lundi 6 juillet. Selon la ZESA Holdings, la compagnie nationale d'électricité, une défaillance sur une ligne de transmission à haute tension est à l'origine de cette coupure. Le courant a depuis été rétabli dans la majeure partie du pays. On te raconte.