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Afrique

Mondial 2026 : les douanes américaines rappellent la liste des aliments interdits.

À quelques jours du #Mondial2026, les douanes américaines ont publié sur X un rappel des aliments interdits à l’entrée des États-Unis. On t'explique.
Publié le
04
/
06
/
2026
À suivre
Xénophobie en Afrique du Sud: un premier groupe de ressortissants ghanéens rapatrié.
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À suivre
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