Mondial 2026 : les douanes américaines rappellent la liste des aliments interdits.
À quelques jours du #Mondial2026, les douanes américaines ont publié sur X un rappel des aliments interdits à l’entrée des États-Unis. On t'explique.
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Mondial 2026 : les douanes américaines rappellent la liste des aliments interdits.
À quelques jours du #Mondial2026, les douanes américaines ont publié sur X un rappel des aliments interdits à l’entrée des États-Unis. On t'explique.
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