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Afrique

🇺🇬 Ouganda : 19 ans plus tard, les héritiers de Paul Kafeero sont enfin connus !

🇺🇬 En Ouganda, le corps du célèbre musicien Paul Job Kafeero, décédé en 2007, a été exhumé sur décision de justice afin de réaliser des analyses ADN et de trancher la bataille judiciaire autour de sa succession, qui divise la famille. Sur les 30 supposés héritiers de la star, seuls 4 sont reconnus comme ses enfants biologiques à l’issue des tests. On te raconte.
Publié le
06
/
07
/
2026
À suivre
Mondial 2026 : les douanes américaines rappellent la liste des aliments interdits.
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