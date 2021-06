House of Grace: conoce a la juventud trans de Puerto Rico

“La gente está tan preocupada por lo que tienes entre las piernas que olvidan que eres un ser humano". En nuestro último documental, Léo Hamelin te lleva a conocer House of Grace, un espacio seguro para personas trans y no binarias en Puerto Rico que combaten la violencia anti LGBT+ desde el arte y la empatía. Más información y ayuda: houseofgrace.casa Un agradecimiento especial a los miembros de House of Grace por concedernos este reportaje.