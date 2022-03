3 questions simples sur la baisse du chômage par un économiste

1/ Qu’est-ce qui explique cette baisse du chômage en France ?

Éric Heyer, économiste et directeur du département analyse et prévision de l'OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques) : “C’est plutôt à mettre, effectivement, au crédit de la politique de “quoiqu’il en coûte”, qui était vraiment une politique d’aide publique au moment de la crise économique. Ça a permis, notamment, l’activité partielle, vous voyez, c’est quasiment 25 milliards quasiment chaque année, ben ça a permis de réduire la durée du travail pendant cette crise plutôt que de détruire l’emploi.

Il y a aussi une énorme politique, alors qui coûte cher, c’est dans le “quoiqu’il en coûte”, c’est l’apprentissage, c’est-à-dire qu’on voit une très forte augmentation du nombre d’apprentis.

Tout ça, effectivement, c’est bien en lien avec de la dépense publique, pour justement inciter à l’embauche, et donc la question c’est : le jour où ça s’arrête, parce que ça a vocation à s’arrêter ces aides exceptionnelles, sinon ce ne serait pas exceptionnel, est-ce que vraiment l’emploi va rester dans les entreprises ou est-ce qu’il y aura, malheureusement, eh bien un retour de cette hausse du chômage.”

2/ Est-ce que ça veut dire qu’il y a moins de demandeurs d’emploi ?

“Ce chiffre du BIT (Bureau International du Travail) est peut-être un peu trop restrictif, ça veut dire que si vous avez travaillé une heure, ne serait-ce qu’une heure au cours de la période de référence, vous n’êtes pas considéré comme chômeur.

C’est pour ça que Pôle emploi, avec le ministère du Travail, calcule des catégories B et C, c’est-à-dire des personnes qui ont travaillé un tout petit peu, donc moins de 78 heures ou plus de 78 heures au cours du mois, mais qui, à la fin du mois, sont à la recherche d’un emploi.

Le nombre de chômeurs, au sens du BIT, tourne autour de 2,2 millions, alors que le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois, calculé par Pôle emploi tourne plutôt, lorsqu’on cumule les catégories A, B et C, ben plutôt aux alentours de 5,5 millions, donc vous voyez, on multiplie par plus de deux.

Donc, effectivement, la baisse est moins forte, et surtout le nombre est bien plus important, donc là, oui, on peut de ce point de vue-là dire que c’est une mesure qui permet de nous comparer avec les autres pays, mais peut-être qu’elle ne reflète pas exactement la réalité du chômage en France.”

3/ Qu’est-ce que cette baisse du chômage ne montre pas ?

“Vous avez ce qu’on appelle le “halo” du chômage.Ce sont des personnes qui ne remplissent pas les 3 conditions pour être chômeurs, mais qui n’en remplissent que deux.

Et là, ben vous rajoutez plus de 1,8 million, ou 1,9 million selon les mois, donc quasiment 2 millions, de chômeurs potentiels en plus, vous voyez, vous avez uniquement deux des trois conditions… Donc, oui, tout est critiquable, il faut savoir ce que l’on mesure et surtout comment on utilise cette mesure.”

Ils ne font rien, ils ne cherchent pas, etc. : voilà les 4 idées reçues sur les chômeurs. En 2019, de nouvelles règles de l’assurance chômage sont entrées en vigueur, (re) découvrez les 5 choses qui ont changé pour les demandeurs d’emploi depuis cette date. Le monde du travail devrait changer dans les années à venir. 85% des jobs de 2030 n’existent pas encore.