Brut.IA / Voici les dernières infos sur le mouvement de grève de jeudi contre la réforme des retraites. 👉 Une vidéo d’information créée par l’IA, c’est possible ? C’est ce qu’on a voulu tester. Pour la première fois, Brut expérimente avec cette publication les nouveaux outils utilisant l’intelligence artificielle (IA). Pour fabriquer cette vidéo, nous avons créé un avatar de notre journaliste Rémy Buisine (avec son accord, bien entendu). Nous avons ensuite utilisé la technologie de ChatGPT pour générer un résumé d’articles de l’Agence France Presse. Ce résumé, produit par l’IA, a été vérifié, corrigé et validé par un journaliste de Brut. C’est un premier test et pour vous comme pour nous, c’est probablement surprenant comme publication, alors dites-nous ce que vous en pensez. On va continuer d’explorer ces nouvelles technologies pour vous informer du mieux possible. Posez-nous toutes vos questions en commentaires, nous y répondrons avec plaisir.