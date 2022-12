Brut Talk : l'échec

"On a tous l'impression que tout tourne autour de son propre échec, que tout le monde va te regarder... mais les gens ils s'en foutent." Ils sont trois, ils sont entrepreneurs ou créateurs de contenu et ils ont bien sur tous connu l'échec dans leurs carrières. Quelle leçon en tirer ? On en parle dans Brut Talk à l'occasion du Qonto PowerUp! avec Fathi Benni, Pauline Grisoni et Justine Hutteau.