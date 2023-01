Cette mère a trouvé une solution à la corvée des courses

“J’ai découvert Flink y a maintenant plus d'un an”

“Quand on est maman solo, c'est vraiment une charge mentale, les courses. J'ai pas le permis donc forcément ça m’handicap parce que je peux pas faire des pleins de course. En plus, j'ai un petit appartement donc du coup je peux pas beaucoup stocker et par-dessus tout ça, j'ai une petite fille qui a des allergies alimentaires. Donc je lui fais ses repas tous les jours pour l‘école, le centre de loisirs, etc.” explique Amel, jeune mère de famille. Compte tenu de tous ces éléments, pour elle faire des courses en grande surface, c’est quelque chose qu’elle met “en dernier”.

Amel s'est tournée vers la livraison rapide de courses à domicile. "J'ai découvert Flink y a maintenant plus d'un an. Cela m'a vraiment retirer du stress d'utiliser l'appli parce que je suis avec mon téléphone dans ma cuisine, je regarde dans mon placard, dans mon frigo ce que j'ai et hop. Et Flink au final c'est le même prix qu'en grande surface. Je n'ai plus de crises avec mon enfant dans les rayons". La mère de famille ajoute que lorsqu'elle allait en grande surface, elle passait "facile 2 heures. Maintenant avec l'application mobile, je mets 5 minutes à constituer mon panier".