Comment faire des économies sur sa facture d'électricité ?

Seuls 35 % des Français déclarent avoir réparé leurs appareils après une panne

10 % des consommations d’un foyer sont dues aux appareils en veille. Par exemple, quand vous éteignez la télévision et qu’un bouton lumineux rouge s’allume, cela signifie que votre poste s’est mis en veille, mais consomme toujours. Pour l’éteindre, pensez à la débrancher. De la même manière, débranchez votre chargeur de téléphone de la prise pour éviter qu’il ne consomme inutilement de l’électricité. “L’idée, ce n’est pas de débrancher tous les appareils. Par exemple, votre frigo, ne le débranchez pas. Mais même le micro-ondes, vous pouvez le débrancher. Vous pouvez paramétrer votre box pour qu’elle se désactive toute seule, par exemple, de 2 à 6 h du matin” explique le Youtubeur Cyrus North. Ils donnent une seconde vie aux appareils électroménagers

Faites attention à sa consommation fantôme, c’est économiser entre 30€ et 80€ par an. “Pour les plaques, le plus économe aujourd’hui est l’induction. Cela permet vraiment de gagner en économie d’énergie. Et en terme de cuisson, un geste simple : on n’oublie pas le couvercle” précise un expert. Les plaques à induction permettent une économie d’énergie de 20 % à 25 % par rapport au gaz ou à l’électrique. Pour le réfrigérateur, “une autre astuce : si tu sors quelque chose du congélateur, mets-le dans le frigo. En décongélant cela va générer de la fraîcheur” ajoute l’expert. Ecosystem collecte et recycle les appareils électroménagers

Bien entretenir ses appareils permet aussi de réduire sa facture énergétique. Les poussières accumulées peuvent augmenter de 30 % l’électricité consommée. Pour bien choisir ses appareils, il est essentiel de consulter les étiquettes énergie présents sur tous les produits électroménagers. Plus on va être dans le vert, moins on va consommer. Il y a d’autres informations, que l’on va trouver sur certains produits, plus dans le multimédia, ce sont les indices de réparabilité. En 1973, les Français déjà appelés à faire des économies d’énergie

“On va être dans un geste éco-responsable. Plus un produit va être facile à réparer, plus on va pouvoir le conserver longtemps”. Seuls 35 % des Français déclarent avoir réparé leurs appareils après une panne. Aujourd’hui deux tiers des appareils sont jetés alors qu’ils pourraient être recyclés. Certaines enseignes, comme Boulanger avec la big collecte, ont mis en place des services dédiés à cela. Quelles mesures en France pour économiser de l’énergie cet hiver ?