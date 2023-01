Comment l'industrie du tabac touche les plus précaires ?

207€ par mois : c’est ce qu’un fumeur dépense en moyenne pour ses cigarettes chaque mois. Et chez les personnes les plus modestes, cette dépense peut peser lourd dans leur budget. Pour Brut, Léontine Goldzahl, enseignante chercheuse, décode les dangers et les coûts de l’addiction au tabac.