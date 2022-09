L'histoire de BIC

“Nous fabriquons des produits de très haute qualité et que nous voulons vendre à un prix juste, partout dans le monde”

Tout commence en 1950 à Clichy avec la création du premier stylo BIC dans l'usine du baron Bich. Jetable, fonctionnant avec un système de bille imprégnée d'encre et pouvant écrire sur 3 kilomètres, le stylo BIC Cristal séduit. Le stylo à bille ne sera accepté dans les salles de classe par le ministère de l'Education nationale qu'à partir de la rentrée 1965. Après s'être implantée dans plusieurs pays dont les Etats-Unis, l'entreprise lance en 1970 le BIC 4 couleurs. BIC adapte son modèle de stylos jetables pas chers, d'abord à des briquets, puis à des rasoirs.

BIC est une entreprise familiale, aujourd'hui dirigée par Gonzalve Bich. En 2010, le stylo 4 couleurs évolue et se décline en plusieurs gammes. Il est depuis devenu un objet de collection. 50 % de la production mondiale des produits est faite dans 7 usines françaises. En 2020, le groupe s'est engagé à utiliser 50% de plastique recyclé en 2030 pour ses produits. En 2021, le groupe est présent dans 160 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,83 milliard d'euros. 40% des ventes de stylos BIC en France se font au moment de la rentrée scolaire. Le temps de cette vidéo, BIC a vendu dans le monde 50 694 stylos, 17 743 briquets et 10 139 rasoirs.