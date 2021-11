Mathilde et Rémi se sont engagés en "Erasmus rural"

Mathilde et Rémi ont 24 et 25 ans. En service civique, ils se sont engagés en "Erasmus rural". L'objectif : permettre aux jeunes de s'engager dans des projets qui redonnent de la vie au coeur des villages les plus reculés. Brut les a rencontrés, à Saint-Bertrand-de-Comminges. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque