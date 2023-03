Conversation sans filtre avec l’écrivain Bret Easton Ellis

Bret Easton Ellis, c’est l’homme derrière le roman culte “American Psycho”. Considéré comme l’un des plus grands écrivains américains vivants, il est aussi connu pour son goût pour la provoc’. On a pu le vérifier lors de cette conversation réalisée à l’occasion de la sortie de son nouveau livre “Les Éclats”. Au programme : sexe, réseaux sociaux et littérature…