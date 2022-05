“Novembre” : Lyna Khoudri joue celle qui a dénoncé un terroriste du Bataclan

“Je la compare à une fille avec beaucoup de courage”

C’est l’histoire d’une héroïne qui a fait preuve d’un immense courage mais doit désormais vivre dans l’ombre. C'est la vie de celle qui a permis à la police de retrouver Abdelhamid Abaaoud, terroriste des attentats des terrasses et du Bataclan, en donnant l’adresse du lieu où il se cachait. Une anonyme incarnée aujourd'hui à l'écran par Lyna Khoudri dans “Novembre”, le film de Cédric Jimenez présenté au Festival de Cannes 2022. “Je la compare beaucoup à une héroïne d’aujourd’hui, déclare l’actrice Lyna Khoudri à propos du personnage qu’elle incarne. Aujourd’hui, cette femme vit sous une nouvelle identité, grâce au statut de témoin protégé, créé spécialement pour elle. ”Vous ne pourrez jamais me voir. Jamais entendre ma vraie voix. Ni savoir qui je suis" , explique la jeune femme.

Si c’était à refaire, elle n’hésiterait pas : “Je pense que la vie, elle n’a pas de prix. Ne serait-ce qu’un être humain que vous pouvez sauver, il faut le faire”. Pour conserver sa sécurité, elle a totalement dû changer d'identité et dire au revoir à son ancienne vie : “En fait, il faut disparaître dans la nature, tout en étant vivant. C’est un peu compliqué”. De son côté, Lyna Khoudri qui l'interprète au cinéma, lui adresse sa reconnaissance : “Qu’est-ce qu’on peut faire de plus, si ce n’est la remercier, saluer son courage, son héroïsme, lui rendre hommage… ” Le père d’un terroriste du Bataclan et le père d’une des victimes ont choisi d’écrire un livre ensemble. Paraplégique depuis le 13 novembre, Pierre s’est lancé un défi.