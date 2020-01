TBT : Quand l'Australie déclarait la guerre aux émeus

L’Australie a perdu la guerre face à des émeus

*Des soldats armés face à des animaux invincibles… Ces images étonnantes ont été filmées en Australie pendant la guerre des émeus. C'était en 1932. *

En novembre 1932, l'Australie déclare la guerre aux émeus. Environ 20 000 de ces oiseaux avaient alors migré vers l'ouest, dévorant les cultures des agriculteurs sur leur passage, alors que ceux-ci étaient déjà touchés par la grande dépression.

Des soldats armés de mitraillettes se sont donc rendus dans les cultures, prêts à tirer à bout portant dans des masses d'émeus.

Cependant, les émeus étaient plus intelligents et plus rapides que ce que les vétérans avaient envisagé. D.L. Servent, ornithologue, explique qu’à chaque attaque des soldats australiens, les émeus se séparent en d'innombrables petites unités. « Le commandant des émeus avait clairement mis en place des tactiques de guérilla » ajoute-t-il.

Suite à 2 campagnes durant lesquelles moins de 1300 animaux ont été tués, les soldats sont rappelés. Les émeus ont gagné la guerre.

"Si nous avions une division de l'armée avec une capacité à encaisser les balles comme ces oiseaux, elle pourrait affronter n'importe quelle armée dans le monde… Ils peuvent faire face à des mitrailleuses avec l'invulnérabilité de tanks”, avait affirmé le Major Meredith, commandant de l'armée australienne.