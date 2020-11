3 alternatives aux œufs dans la cuisine

Trois aliments pour remplacer les œufs

*86 % des œufs du monde sont issus de fermes intensives. Si vous souhaitez réduire votre consommation, il existe d’autres options. En voici trois… *

L’aquafaba

Pour remplacer les œufs montés en neige, il y a une solution : c’est l’aquafaba. Il s’agit du liquide extrait des boîtes ou des bocaux de pois chiche. Pour le préparer, il faut placer le liquide 10 minutes au réfrigérateur avant de le battre pendant plusieurs minutes.

On obtient alors une mousse au goût neutre. Cette préparation convient au dessert. Seulement, à la différence des recettes à base d’œuf, celle-ci devra cuire à plus basse température et plus longtemps.

La purée de fruits ou de légumes

Mélangée à de la levure, la compote de pomme, de poire ou de pêche peut remplacer le moelleux des œufs dans les gâteaux. On peut également remplacer chaque œuf par une banane mûre, écrasée ou mixée. Par rapport à 1 kg d’œufs, 1 kg de pommes émet en moyenne 11,3 fois moins de gaz à effet de serre, et 1 kg de bananes 6,5 fois moins. Pour des crêpes salées ou des blinis, on peut utiliser de la purée de carotte ou de pomme de terre. 50 g de purée ou de compote équivaudraient à un œuf.

Les graines de chia ou de lin

Pour remplacer un œuf, on peut plonger deux cuillères à café de graines de chia dans 30 mL d’eau. Au bout de 5 à 10 minutes, une substance visqueuse se forme. Elle peut alors être ajoutée aux ingrédients d’une terrine ou de muffins.

Le procédé est le même pour les graines de lin. Il faut les moudre au préalable. Celles-ci conviennent aux pancakes ou aux cookies. Ces trois options végétales n'entraînent pas de souffrance animale et ont généralement moins d'impact sur le climat.