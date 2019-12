Titre : Cenotes, monstres d’eau… 3 curiosités à découvrir au Mexique

Enrichi de jungles, déserts et montagnes, le Mexique est un pays réputé pour ses paysages variés et sa faune opulente. Le pays regorge de curiosités.

1- Les cenotes

La péninsule du Yucatán abrite de curieuses cavités cachées, remplies d'eau turquoise. Ils portent le nom de ”cénotes", et sont environ 5000 dans la région. Ces cénotes sont formés par un effondrement de roches calcaires, révélant un réseau de grottes et de rivières souterraines. Certaines d’entre elles sont accessibles aux plongeurs. Une partie de ces cavités aurait été créée par l’impact d’une météorite il y a environ 65 millions d’années : la fameuse météorite responsable de l’extinction des dinosaures.

2 - Les axolots

Chez les aztèques, ”axolots” signifie "monstre d’eau". Ils sont observables uniquement dans le lac de Xochimilco, sur une zone de 10 kilomètres carrés. À l'état sauvage, leur couleur varie entre le noir et le vert. Mais, lorsqu’ils sont élevés en captivité, ils peuvent être blancs ou rosés. La particularité de ces animaux est leur capacité de régénérer leurs membres, leur colonne vertébrale et même leur cerveau. Cette aptitude cellulaire fait d’eux l'une des espèces les plus étudiées par les scientifiques, dans l’objectif de soigner le cancer. Parfois, certains axolots ne grandissent jamais et restent toute leur vie sous la forme de larve, ce qui ne les empêche pas pour autant de se reproduire.

3 - San Juan Parangaricutiro

Le petit village de San Juan Parangaricutiro n’a rien d’un village commun : il est englouti sous de la lave pétrifiée. En 1943, un jeune volcan du Mexique fait éruption et engloutit le village tout entier avec une coulée de lave massive. Plongé sous la lave, le village ne laisse paraître que son clocher et l'autel de l’église qui ont résisté à la catastrophe. Les habitants ont dû reconstruire le village plusieurs kilomètres plus loin. Au total, le volcan est resté 9 ans en activité et sa lave s'est étendue sur 10 kilomètres. Aujourd’hui, la végétation a partiellement repoussé sur la zone. Le clocher, quant à lui, est devenu une attraction touristique et accueille de nombreux touristes chaque année.