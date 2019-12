3 lieux insolites où passer la nuit dans la nature

Passer la nuit bien au chaud au milieu de paysages naturels exceptionnels, c'est possible. Voici 3 lieux insolites où dormir en pleine nature.

1. EcoCamp Patagonia, au Chili

Installés en plein milieu du parc naturel de Torres del Paine, au sud du continent américain, ces dômes écologiques sont situés dans un environnement d'exception. Conçus en s'inspirant du mode de vie des nomades Kawésqars, le camp permet aujourd'hui de découvrir la culture locale et les merveilles naturelles de la région. Côté écologie : toute la nourriture provient de fermes locales et l'énergie provient de panneaux solaires et de turbines hydroélectriques.

2. Kakslauttanen Arctic Resort, en Finlande

Situé en Laponie, à 250 kilomètres au nord du cercle polaire, et à deux pas d'Urho Kekkonen, le plus grand parc national de Finlande, cet hôtel est construit au milieu de paysages naturels exceptionnels. En hiver, la température peut descendre jusqu’à -40 °C. Mais des igloos chauffés en verre permettent de profiter de la nature et des aurores boréales sans prendre froid. Il est aussi possible de se réchauffer grâce à une tradition scandinave : un sauna.

3. Bubble Lodges, en France

Disponibles dans plusieurs départements de l'Hexagone, ces bulles s'installent dans tout type d'environnement. L'idée est de proposer une immersion en pleine nature grâce à ces sphères totalement transparentes, tout en ayant un impact réduit sur l'environnement. Les structures peuvent être installées sans être reliées au réseau d'eau et au système d'égouts et sont conçues avec un nombre très limité de matériaux. Ces logements éphémères s'effacent une fois démontés, laissant la nature telle qu'elle était.