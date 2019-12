3 phénomènes naturels à découvrir au Japon

Des plages qui s'illuminent pendant les nuits d'été. Ça se passe au Japon. Voilà 3 phénomènes naturels féériques à découvrir au pays du Soleil Levant.

1. Les plages bioluminescentes

Des rochers bleus illuminant les côtes d'Okayama… Ce spectacle féerique se déroule durant les mois d'été. Pour l'observer, il suffit de se rendre sur certaines plages de la préfecture, comme celle d'Ushimado et d'attendre patiemment la nuit. Cette lumière bleue provient d'un crustacé : le Vargula hilgendorfii, surnommé la luciole des mers.

2. La floraison des cerisiers

La floraison des cerisiers ne dure que quelques jours, mais occupe une place importante dans la culture japonaise. Entre mars et mai, elle arrive progressivement du sud au nord du pays. À l'origine, cette période était célébrée dans les campagnes pour avoir de bonnes récoltes. Aujourd'hui, elle marque le début du « hanami », une tradition nationale traduisible par : « pique-nique au début du printemps pour aller admirer les cerisiers en fleurs ». Pendant plusieurs jours, les habitants se retrouvent dans les parcs pour se promener, manger et faire le fête, sous les fleurs des cerisiers.

3. Les monstres de glace

À l'origine de ces formes fascinantes : des vents froids et secs venus de Sibérie. Ils forment des groupes de nuages libérant une pluie glaciale qui gèle sur les branches des conifères. Lorsque la neige tombe et s’épaissit, les arbres prennent alors des allures de bonhommes de neige. Au Japon, ils sont appelés les « juhyo » et sont devenus une attraction touristique.