4 conseils pour réussir un entretien d'embauche

"Vous êtes aussi là pour savoir si vous vous plairez dans l'entreprise." 4 conseils de Chloé, chargée RH, pour réussir un entretien d'embauche.

Prendre des notes

Il faut démontrer au recruteur que vous êtes intéressé par ce qu'il vous dit sur le poste, sur l'entreprise, sur votre potentielle future équipe. Le fait de prendre des notes, le fait d'avoir un carnet, le fait d'avoir un stylo, vous adoptez tout de suite une posture plus attentive en fait, à ce qu'il va vous dire, c'est très important.

Connaître son profil

Ce que conseille Chloé, c’est de faire une espèce d'introspection sur soi-même pour connaître ses points forts, ses axes à améliorer tant d'un point de vue personnel que professionnel. Le but : savoir concrètement où est-ce que vous voulez aller professionnellement parlant, quelle est votre ambition professionnelle.

Être confiant

Il ne faut pas hésiter à montrer au recruteur que l’on connaît sa valeur, que l’on a confiance en soi, sans évidemment aller dans l'extrême. Ce point fait clairement la différence pour un recruteur entre un candidat à compétences égales, un candidat hésitant et un candidat vraiment qui a un discours très, très pertinent et avec vraiment ce dynamisme et cette confiance. Le candidat confiant va être privilégié.

Préparer son entretien

Il s’agit de réaliser un bilan sur points forts, vos points faibles. Il faut également se renseigner sur l'entreprise, la culture, les valeurs, l'actualité de l'entreprise, mais également du secteur de l'entreprise. Il ne faut pas du tout hésiter à poser des questions, mais également à rechercher par soi-même. Être curieux, c'est une très grande qualité.

Poser des questions

Il ne faut pas hésiter à poser des questions pertinentes avec le poste de préférence. C'est vous qui devez vous vendre mais c'est également l'entreprise qui doit se vendre. Ce n'est plus vraiment un entretien à sens unique. Et donc pour cela, il faut vraiment que vous posiez des questions que vous préparez en amont de l'entretien.