5 casses dignes de "La casa de papel"

Des centaines de millions d'euros dérobés, des braqueurs jamais retrouvés… Voici 5 casses dignes de "La casa de papel".

1. 103 millions d'euros en quelques secondes. C’est le butin amassé en quelques dizaines de secondes à l'hôtel Carlton de Cannes en 2013. L'hôtel accueillait une exposition de bijoux d'exception. Le voleur s'est introduit dans l’hôtel Carlton de Cannes par une porte-fenêtre laissée ouverte. À l’intérieur du Carlton, il menace avec son pistolet six personnes, dont trois agents de sécurité non armés. Le braqueur s'empare de plusieurs boîtes de bijoux, saute par la balustrade, laisse tomber quelques bijoux par terre et s'enfuit, à pied, sur la Croisette. Son butin : 103 millions d'euros. Ni le butin, ni le cambrioleur n'ont été retrouvés.

2. 100 millions d'euros après deux ans de préparation. En 2001, Leonardo Notarbartolo loue un bureau au Diamond Center d'Anvers, pour étudier le système de sécurité. Deux ans plus tard, le Sicilien Leonardo Notarbartolo et 4 autres complices passent à l'action. Un casse digne de professionnels : les 5 braqueurs ont déjoué tous les systèmes de sécurité, imité les pass et obturé les caméras de vidéosurveillance.

Les braqueurs dévalisent 123 des 160 coffres-forts du Diamond Center et emportent 100 millions d'euros. L’ADN de Leonardo Notarbartolo est retrouvé sur un sandwich. Il est condamné à 10 ans de prison. Leonardo Notarbartolo a depuis été libéré, mais le butin n’a jamais été retrouvé.

3. Les papys cambrioleurs. Avec une moyenne d'âge de 61 ans, ces papys cambrioleurs ont dérobé plus de 16 millions d'euros dans une bijouterie londonienne, en 2015. Les braqueurs sont descendus par la cage d'ascenseur. Ils creusent un premier trou, puis percent le mur : deux mètres d’épaisseur et des heures de travail avec une foreuse diamant, retrouvée sur place. Le cambriolage des papys cambrioleurs n'est remarqué que 4 jours plus tard. Aujourd'hui tous les papys cambrioleurs ont été condamnés, mais les 2/3 du butin n'ont pas été retrouvés.

4. Des voleurs retrouvés, mais pas condamnés. Près de 500 millions d'euros, c'est la valeur des 13 œuvres d'art dérobées dans le musée Gardner de Boston. Le 18 mars 1990, deux individus habillés en officiers de police pénètrent à l'intérieur du musée Gardner de Boston. Après avoir ligoté les gardes, en une heure et demie, ils ont pu voler au moins 13 œuvres d'art et quitter le musée.

Parmi le butin, 3 tableaux de Rembrandt, un Vermeer et un Manet. Les voleurs sont démasqués 23 ans plus tard par le FBI. N'étant plus en possession des œuvres, les faits sont prescrits. Ils ne sont donc pas poursuivis. Un vol toujours pas vraiment résolu donc, puisque les tableaux volés au musée Gardner de Boston n’ont pas été retrouvés. Le musée propose toujours une récompense de 8 millions d'euros pour tout indice permettant le retour des œuvres.

5. Le gang à l’aspirateur. Surnommés le gang à l'aspirateur, deux voleurs dérobent près de 600 000 euros entre 2005 et 2011 en France. Dans une dizaine de supermarchés qui mettent à l'abri leur argent via un système de tuyaux pneumatiques, le gang à l’aspirateur s'introduit dans la salle renfermant le coffre-fort. Ils vont tout d'abord scier le tube par lequel l'argent des caisses circule, avant de plonger à l'intérieur du sas sécurisé un puissant tuyau aspirant pour rafler pièces et billets. Les deux malfrats du gang à l’aspirateur courent toujours…