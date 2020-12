5 moments qui ont fait Planète Rap

Cinq grands moments vécus par Fred Musa de Planète Rap

*Avec l’émission Planète Rap sur Skyrock, l’animateur Fred Musa a vécu des moments historiques. Il en raconte quelques-uns.

Le clash entre Sinik et Diam’s

« [Diam’s] était venue pour le Planète Rap de Sinik, et Sinik était en clash à l'époque avec un garçon qui s'appelait Kizito », raconte Fred Musa, animateur de l’émission Planète Rap sur Skyrock. « Le règlement de compte part de Planète Rap. Et moi, je ne savais pas ce qu'ils allaient faire. Et bim, ils te font ça. »

« Ce moment, si je l'ai choisi, c’est parce que j'ai un respect éternel pour Diam’s », confie l’animateur. Il a eu l’opportunité de suivre l’ancienne rappeuse lors de l'enregistrement de son album Dans ma bulle en 2006. Elle était alors en pleine tournée.

« Je me souviendrai toujours, j'étais avec elle quand elle revient chez elle. On monte chez elle, et elle me dit : "Tu sors d'une tournée, tu as vu 300.000, 400.000 spectateurs, t’as passé an de ta vie sur la route, avec près d'un million de spectateurs qui sont venus te voir, et tu te retrouves dans ta chambre, toute seule" », se rappelle Fred Musa.

Le freestyle record de Jul

L’artiste Jul fait partie, d’après Fred Musa, « des artistes qui sont absolument extraordinaires. Jul détient le record en matière de freestyle de Planète Rap, avec un score de 43 minutes et 1 seconde. « Et ce record-là, il l'a fait en kickant sans autotune, sans rien », ajoute l’animateur.

« Jul, c'est clairement celui qui bosse le plus ses Planète Rap », assure Fred Musa. Lors de ses apparitions sur Planète Rap, le chanteur a notamment dévoilé des albums inédits ou de nouveaux morceaux. « C’est quelqu'un pour qui j'ai un énorme respect, talentueux, et que je n'apprécie pas qu'à moitié », poursuit-il.

Le Planète Rap de Lomepal

« [Lomepal] vient un jour, avec Philippe Katerine dans l'émission, et où t'as Alkpote », se souvient Fred Musa. « Je me souviendrai toujours de ce moment irréel où t'as Philippe Katerine qui commence à faire son truc, et t'as Alkpote qui fait : "Pute. pute pute pute pute pute pute !" »

Il ajoute : « D’ailleurs, je me souviendrai toujours, quand [Philippe Katerine] sort du Planète Rap et que je discute deux secondes avec lui, Il me regarde, il me dit : "Mais ton émission, c'est comme ça tous les soirs ?" Il avait l'air de dire : "Mais ça existe encore, ce genre d'émission ? Où il peut y avoir tout et n'importe quoi ? Où tu peux entendre "pute, pute, pute" d'un seul coup pendant qu'un chanteur de variété chante." »

Fred Muse se souvient aussi d’un jour où toutes les personnes présentes dans le studio de Planète Rap l’ont porté d’un seul coup. Il n’avait jamais vécu un tel moment, même en concert. C’était aussi avec Lomepal.

La découverte de Soolking

C'est lors du Planète Rap de Fianso que Fred Musa a découvert Soolking. C’était à l’occasion de la sortie d’un projet de l’artiste. Ce dernier avait déjà parlé de Soolking à l’animateur, puis a décidé de l’emmener à cette émission.

« Le Planète Rap, parfois, est très agité, et il peut se calmer d'un seul coup. Donc tu sens que là, il y a une écoute. Il y a plein de gens qui suivent le gars, tu sens qu'en fait il arrive à focaliser tous les regards sur lui, d'un seul coup, pendant ce Planète Rap », rapporte Fred Musa.

Une fois diffusée sur le compte YouTube de Skyrock, la vidéo a cumulé 1 million, puis deux jusqu'à 3 millions de vues. « À l'heure où je te parle on doit être à 270 millions, il me semble », dit-il.

La rencontre avec Eminem à Détroit

En 2009, Fred Musa se rend dans la ville de Détroit pour réaliser l’interview du chanteur Eminem. « Détroit, c'est pas la ville la plus agréable des États-Unis, honnêtement. Détroit est une ville très pauvre, tu sens ça, d'ailleurs. Tu sens une ville dure, donc t'es aussi plongé dans ce climat », indique l’animateur.

Au moment où Fred Musa le rencontre, Eminem sort d’une dépression provoquée par des moments difficiles. « Et finalement, l'interview était assez irréelle. Parce que je m'attendais à voir un Eminem meurtri, puisqu'il venait de perdre un de ses potes, qui s'appelle Proof, qui faisait partie du groupe D12, avec lui. Et finalement, ça a été un bon moment », se rappelle-t-il.