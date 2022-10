A Art Basel, l’artiste Alicja Kwade expose place Vendôme

“Je suis super fière d'avoir pu faire cette installation sur la place Vendôme. C'est un lieu chargé d'histoire” explique l’artiste plasticienne d’origine allemande et polonaise, Alicja Kwade. “Mon œuvre parle de la manière dont on voit le monde, comment on essaie de le contrôler, comment c'est lui qui nous dirige et comment on essaye de mener nos vies sur cette petite sphère”. “Une œuvre d’art n’a jamais une seule signification, et ce qu’exprime le titre “Au cours des mondes”, c’est qu’elle évoque une course autour du monde, à laquelle nous participons tous. On tourne constamment autour de nous-mêmes. Je suis heureuse quand j'arrive à provoquer une émotion, à mettre les gens à l'épreuve et faire qu'ils se posent des question” ajoute Alicja Kwade. Les œuvres de l’artiste sont exposées place Vendôme à Paris dans le cadre de la foire d’art moderne et contemporain, Art Basel. L'exposition s'est tenue dans la capitale française au Grand Palais éphémère du 20 au 23 octobre. Elle remplace la FIAC. Rencontre avec Michael Dupouy, collectionneur d’art à Art Basel