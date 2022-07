À voir sur BrutX : Baby Boss

Les 4 mafias en Italie

Multi-milliardaire, embourgeoisée, surveillée de près par les autorités, ultra-violente… Les quatre grandes mafias italiennes ont des fonctionnements très différents. Raphaël Tresanini, réalisateur du documentaire Baby Boss sur la mafia napolitaine, décrypte ces grandes organisations criminelles… Baby Boss, un documentaire à voir uniquement sur BrutX : https://brutx.link/3lnBPgu

La Camorra, mafia napolitaine

C’est l’une des organisations criminelles napolitaines les plus connues. Cette mafia opère de manière très territoriale et clanique. Chez elle, les guerres sont assez courantes. Raphaël Tresanini explique : “C’est un peu comme si dans la même ville, il y avait plusieurs clubs de foot, chacun veut gagner le championnat.”

La Cosa Nostra sicilienne

Il s’agit d’une organisation criminelle séculaire, qui existe depuis plusieurs siècles en Sicile. L’une de ses particularités : elle est très hiérarchique et organisée. Racket et transports de drogues, sont réalisés à travers trois strates : les soldats, les chefs et les chefs des chefs. Plus bourgeoise, cette mafia détient non seulement un pouvoir financier mais également politique.

La Sacra corona unita, mafia des Pouilles

C’est la mafia la moins puissante d’Italie : elle y importe du cannabis et entretient des liens forts avec les mafias albanaises et plus largement celles des Balkans.

La N’drangheta, mafia calabraise

Avec un chiffre d’affaires annuel de 55 milliards d’euros, cette mafia à la particularité d’être extrêmement riche. Sa stratégie depuis les années 1980 : importer de la cocaïne en Europe en collaborant directement avec les narcotrafiquants sud-américains. Elle est composée de clans présents aux quatre coins du globe.