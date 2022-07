À voir sur BrutX : #Plaisir

"Excusez-moi, mais je crois qu'on vous a éjaculé dessus…"

Éjaculer sur des femmes non consentantes, souiller leurs affaires ou leur faire ingérer du sperme sans qu'elles le sachent… Elles sont de plus en plus nombreuses à dénoncer ce phénomène. Mais en France, cette pratique fait face à un vide juridique…