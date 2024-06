Adèle Exarchopoulous, Pierre Niney, Gilles Lalouche : comment on joue les émotions ?

"Quand on joue, on n'est pas censé maîtriser nos émotions." Dans Vice-Versa 2, Adèle Exarchopoulos double l'ennui, Pierre Niney la peur et Gilles Lellouche la colère. Avec eux, notre journaliste Cécile Guthleben a évidemment parlé émotion, de la plus facile à jouer à la plus difficile.