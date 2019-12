Angèle in America : dans les coulisses de ses concerts à New York et Montréal

"J'avais vraiment un rêve, c'était de jouer à New York." À 24 ans, sa tournée affiche complet partout en France. Pour la première fois, elle chantait aux États-Unis. Brut a suivi la chanteuse ANGELE dans les coulisses des ses concerts à New York et à Montréal.