Australie : cette épave abrite une faune sous-marine captivante

Disparu après un cyclone en 1911, ce bateau est désormais considéré comme l'un des plus beaux spots de plongée au monde. Voici l'épave du S.S. Yongala en Australie.

Sur cette épave, la nature a repris ses droits. Aujourd'hui presque entièrement recouvert de corail, ce bateau est considéré comme l'un des plus beaux spots de plongée au monde. Le bateau S.S. Yongala a été coulé par un cyclone le 23 mars 1911. Il effectuait la liaison entre Melbourne et Cairns, en Australie. Aucun des 122 passagers n'a survécu. Pendant près de 50 ans, le paquebot est resté introuvable.

Puis, en 1958, un pêcheur retrouve la trace du S.S. Yongala au milieu de ce qui est aujourd'hui le parc marin de la Grande Barrière de corail. L’épave attire maintenant de nombreux plongeurs. La carcasse du bateau, bien conservée, s'étend sur 109 mètres de long et de nombreuses espèces marines ont redonné vie à l'épave.

Sur place, on peut observer de nombreux animaux de grande taille, comme des raies marbrées, mérous géants, requins-bouledogues… Entre octobre et janvier, il est possible de voir des requins-baleines dans cette zone.

Aujourd'hui, l'épave est protégée par « The Historic Shipwreck Act 1976 », une loi protégeant 6500 épaves à caractère historique présentes dans les eaux australiennes. Nombre de ces épaves sont accessibles aux plongeurs, mais tout vol ou dégradation est passible d'amendes pouvant aller jusqu'a 10 000 dollars australiens et de peines de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans.