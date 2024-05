Avec Danny, chef étoilé et rappeur

"On peut être en gastronomie, avoir l'étoile Michelin, avoir des tresses et kiffer le rap et juste faire des plats magnifiques." Lui, c’est Danny. Il a 27 ans, il est chef étoilé et… rappeur. Ses deux passions, c’est quasiment au même âge qu’il les a découverte. Entre le temps d’un service et une session studio, on a passé une journée avec lui.