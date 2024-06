Avec Maxime Biaggi et Grim dans les coulisses de la der de Zen

Après 3 saisons, c'était la dernière en plateau pour l'émission Zen. On était avec Maxime Biaggi, Grimkujow, Malik Bentalha et toute l'équipe dans les coulisses avant, pendant et après la der… on va pas se mentir, il y a eu des petites larmes.