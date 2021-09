Plongez au cœur de la nouvelle génération de la Camorra. Plus violents et plus imprévisibles que leurs ainés, les nouveaux chefs sont des post-ados qu’on appelle à Naples les Baby Boss. J'ai passé du temps avec l’un d’eux : un jeune loup prêt à tout pour devenir le Boss incontesté.

Raphaël Tresanini, réalisateur pour Brut.

Je m'abonne à BrutX

4,99€ / mois, sans engagement