Bienvenue au parc d'attractions littéraires

« Ça me donne envie d'apprendre des mots ». Un parc d'attractions qui donne aux enfants le goût de lire, ça se passe chaque année en Seine-Saint-Denis, à La Courneuve. Et ça marche…

Ce « parc d'attractions littéraires », situé en plein cœur de la Seine-Saint-Denis, à La Courneuve, propose des activités autour des livres, sur 10 000 m2. « L'idée évidemment, c'est de donner le goût de la lecture au plus grand nombre et de nourrir un rapport serein et tranquille au livre. Ce qui n’est pas toujours le cas parce qu'on sait bien que c'est construit socialement et culturellement » explique Pascaline Mangin, responsable médiations du Salon du livre jeunesse (93).

Et ça marche : « Ça me donne envie de lire et d'apprendre des mots » lance un petit garçon. Divers jeux sont organisés, adaptés aussi bien aux tout-petits qu’aux adolescents et leur famille. Le parc d’attractions littéraires de La Courneuve accueille également des colonies de vacances et des enfants en situation de handicap. On trouve aussi des stand où les enfants peuvent écouter des audio livres, confortablement installés dans un transat, pour leur apprendre à ne pas se décourager face à un gros pavé écrit. Les enfants peuvent également ramener certains livres chez eux grâce aux dons d’éditeurs. « La majorité des enfants nous disent que souvent, c'est le premier livre qu'ils ont et qu'ils vont pouvoir avoir dans leur maison » déclare Pascaline Mangin, responsable médiations du Salon du livre jeunesse (93).

« Je pense que même si sur 100 enfants qui seront passés ici, même s'il n'y en a que 10 à qui on a réussi à donner le goût de lire, c'est déjà ça ! Parce que ça veut dire qu'il y en a 10 de plus qui auront plus de facilités à lire, donc plus de facilités à apprendre, donc seront moins handicapés dans leur éducation et qui iront donc plus loin dans leurs études » estime Heza, animateur du parc d'attractions à La Courneuve. Et pour ceux qui n’auront pas été conquis par la littérature, « c'est déjà génial de se dire qu'ils seront venus là et qu'ils auront passé une après-midi de plaisir » ajoute Heza.