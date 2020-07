Brocéliande : la forêt légendaire du roi Arthur

La forêt de de Paimpont, source d'inspiration de la forêt de Brocéliande

C’est la forêt du roi Arthur, de la fée Viviane, de Merlin l'Enchanteur… On vous la fait découvrir.

Une forêt mythique, celle du roi Arthur, de la fée Viviane, de Merlin l'Enchanteur… Située en Bretagne, la forêt de de Paimpont serait la source d'inspiration de la légendaire forêt de Brocéliande citée dans le roman arthurien Yvain, le Chevalier au lion.

7.000 hectares et 90 % de territoire privé

Ses arbres centenaires, ses cours d'eau tortueux, ses étangs silencieux et ses ruines mystérieuses continuent à alimenter la légende. Cette forêt a souffert d’un défrichement important depuis le Moyen-Âge en raison de l’exploitation du bois et de la métallurgie.

Mais depuis la fin du 19ème siècle, elle se reconstitue et regagne du terrain. Avec 7.000 hectares, c'est aujourd’hui le plus grand massif forestier de la région. 90 % de son territoire demeurent néanmoins privé. Il est constitué d’exploitations forestières et de réserves de chasse. Grâce à des conventions, plusieurs tronçons privés sont ouverts au public une partie de l’année.

Des cerfs, des tritons et des oiseaux

Avant une balade, il est néanmoins conseillé de bien se renseigner sur les tronçons accessibles et sur les périodes de chasse. On peut l'explorer à vélo, à cheval ou à pied, afin de découvrir les sites naturels et architecturaux de la région : la fontaine de Barenton, le tombeau du géant, le val sans retour, le château de Trécesson…

On peut également observer une multitude d'animaux, comme des cerfs, des tritons et divers oiseaux venant nicher sur les multiples étangs de la région. Du fait de l'intérêt écologique majeur de certains biotopes, et espèces animales et végétales, la forêt de Paimpont est classée ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique. Ces zones ont fait l’objet d’un inventaire poussé, mais ne profitent pas de mesure de protection spécifiques.