Si Philippe Etchebest a la carrière qu’il a aujourd’hui, et fait figure de chef reconnu par ses pairs, c’est “tout simplement par du travail”. “Il n'y a pas de miracle. Est-ce qu’il y a du talent ? Peut-être un petit peu. Peut-être, je dis bien peut-être. Je dis souvent que je ne suis pas plus doué qu'un autre. C’est juste que j’ai beaucoup travaillé pour atteindre mes objectifs” explique le chef cuisinier et animateur de l’émission “Top chef”. Selon lui, “de toutes façons, le talent ne sert à rien si on ne le cultive pas, si on ne le travaille pas. Donc moi, je dirais plutôt que ça a passé par beaucoup de travail, beaucoup de méthode, beaucoup de règle. Une éducation aussi, je pense, une éducation que m'ont apportée mes parents”. Fils de restaurateur Jean-Pierre Etchebest, Philippe Etchebest explique que pour autant la cuisine “n'a pas été une évidence de suite” et “ne (lui) a pas tout de suite déclenché l'envie d'être cuisinier”. “Je voulais faire sport-études à un moment donné de ma vie”.

S’il déclare avoir “forcément dû, comme tout le monde, être confronté à des échecs”, il confie ne plus s’en rappeler. “Et ce n'est pas par prétention. Vraiment, je pense que l'on en a tous dans la vie, j'en ai eu aussi, mais je ne m'en rappelle plus. (...) Faut croire, qu’ils ne m'ont pas traumatisé” tient à préciser ce chef cuisinier. Il ajoute qu’il a réussi à “construire des échecs plutôt en réussites” et indique que “c’est comme ça qu’il faut le prendre”. “Je n'ai jamais fait des choses en me disant: "Je vais échouer." Je me suis toujours dit: "Je vais faire quelque chose et je vais réussir." C'est une dynamique et un état d'esprit plutôt positifs. J'oublie vite quelque chose de négatif. J'occulte rapidement ça pour passer à autre chose. Comme j’ai eu quand même pas mal de réussites derrière, ça a peut-être été conditionné par des échecs que j'ai eus avant et qui m'ont aidé à grandir et à me construire”.

“C'est violent quand on dit à quelqu'un qu'il a échoué. Je trouve que c'est très violent. Le mot échec aussi est violent. On a pu rater des choses, hein. J'ai raté un examen. Vous voyez, je n'ai pas échoué, j'ai raté mon examen quand j'étais à l'école hôtelière. Mais ce n'était pas un échec. Je l'ai raté parce que je n'avais pas assez travaillé. Je m'y suis attelé, en tout cas, l'année d'après pour réussir. Il fallait que je réussisse absolument” se souvient Philippe Etchebest. Ce qui lui importe, c’est de continuer “à travailler” et “à avancer”. “Je ferai face à mes doutes, à mes craintes. Je ne regarde pas trop derrière moi. Je n'ai pas cette capacité à regarder ce que j'ai fait avant, ce qu'il s'est passé, mais, plutôt, j'ai tendance à regarder devant moi. Je n'aime pas m'échapper. Je ne suis pas quelqu'un qui s'échappe. Quand bien même que je puisse avoir peur, parce qu'on a tous peur à un moment donné ou à un autre. J'ai toujours aimé avoir peur pour combattre cette peur, aussi. C'est ce qui m'a donné la force de réussir” conclut le chef et animateur de télévision.

