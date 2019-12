Bulgarie : trois oursons retrouvent la liberté

Bulgarie : trois oursons retrouvent la vie sauvage

Ces trois oursons viennent de retrouver la vie sauvage. Le 21 avril 2019, en Bulgarie, ces deux frères et leur soeur ont été retrouvés seuls dans la nature. On pense que leur mère a été tuée par un braconnier. Ils n'avaient que trois mois.

Yavor Gechev, directeur de la communication pour Four Paws Bulgarie : "Il y a un an, quand nous avons trouvé ces trois oursons seuls dans une montagne en Bulgarie, sans leur mère, personne ne pensait qu'ils survivraient."

Recueillis par l'association Four Paws, les 3 oursons ont été placés au Dancing Bears Park. Là, ils ont reçu été soignés pendant un mois. Ils ont été appelés Radostina, Jonas et Mitko. Quelques jours plus tard, ils ont été transférés en Grèce, dans le sanctuaire Arcturos, qui se spécialise dans la réhabilitation d'ours orphelins et leur réintroduction dans la nature.

Transférés dans ce sanctuaire grec, les oursons ont été préparés à leur future réintroduction dans le Central Balkan National Park.Un an plus tard, ils ont enfin été jugés prêts. Le 5 mai 2019, les ours ont entamé un voyage de 10 heures de la Grèce vers la Bulgarie. Puis, le lendemain, ils ont été libérés aux petites heures du matin.

Les trois ours ont été équipés de transmetteurs GPS pour surveiller leur comportement et leur adaptation à leur nouvel environnement.

Dimitar ivanov, manager du Dancing Bears Park : "Quand j'ai vu Jonas, Mitko et Radostina dans la forêt, pas seulement sortant des cages, mais vraiment dans la forêt, se comportant comme des ours sauvages, comme ils le devraient, ça a vraiment été la récompense de tout le travail et de toutes les difficultés qu'on a dû affronter depuis un an, quand tout a commencé."

La Bulgarie est l'un des seuls pays européens avec une population stable d'ours bruns : 500 et 1000 d'entre eux vivent dans les deux plus importantes chaîne de montagnes du pays.