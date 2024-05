"C'est un grand avantage d'avoir un père aussi inspirant qui a diverti notre monde pendant des décennies"





Sawyer Spielberg, fils du réalisateur américain, explique : "Je pense que c'est un grand avantage d'avoir un père aussi inspirant qui a fait un si bon travail et qui a diverti notre monde pendant des décennies à venir et des décennies dans le passé." Bien qu'il y ait eu une période dans sa vie où cela représentait une "lourde charge à porter", l’acteur américain affirme que maintenant, c'est "définitivement plus un cadeau et plus une bénédiction pour laquelle je suis reconnaissant."

Le jeune acteur précise qu'il est normal pour un adolescent de vouloir "se rebeller contre ses parents et faire quelque chose de différent", mais qu'il est finalement "revenu dans le droit chemin et [a] retrouvé [sa] voie." Il souligne qu'il a eu "la grande chance d'être exposé à tellement de gens talentueux qui avaient beaucoup à partager et à donner", et qu'il s'en sent très reconnaissant.

Sawyer Spielberg, qui fait ses premiers pas sur la Croisette avec le film "Christmas Eve in Miller's Point", déclare : "C’est sans doute la plus belle opportunité qui puisse être donnée à un film indépendant ou à un film en général. C’est l’un des plus grands festivals du monde. Le fait d’être ici, d’avoir l’honneur d’être projeté à un endroit où tant de grands films ont été présentés en avant-première… Je suis sous le choc, je suis encore en train de me faire à l’idée." Le fils du légendaire réalisateur ajoute que les gens l'appellent aujourd'hui "Sir J. Spielberg" et le considèrent comme "le fils de Steven Spielberg".

Au Festival de Cannes 2024, la Palme d'Or a été décernée à "Anora" de Sean Baker, une histoire centrée sur une travailleuse du sexe à New York. "All We Imagine as Light" de Payal Kapadia a remporté le Grand Prix, mettant en lumière les vies de trois femmes à Mumbai, marquant une présence significative de l'Inde en compétition. Jacques Audiard avec le film "Emilia Pérez", qui met notamment en scène Karla Sofía Gascón et Zoe Saldana, a reçu le Prix du Jury, et ses actrices principales ont partagé le prix de la meilleure actrice, célébrant un casting féminin exceptionnel. Jesse Plemons a été récompensé comme meilleur acteur pour son rôle dans le film "Kinds of Kindness", tandis que Miguel Gomes a obtenu le prix de la mise en scène pour "Grand Tour". Le festival a également mis en valeur des œuvres narratives audacieuses à travers le prix du meilleur scénario à "The Substance" de Coralie Fargeat, avec Demi Moore, et a encouragé les nouveaux talents avec la Caméra d'Or attribuée à "Armand" de Halfdan Ullmann Tøndel. Avec des thèmes allant de la société à la liberté d'expression, le Festival de Cannes 2024 a une fois de plus montré son rôle de premier plan dans le cinéma international.

