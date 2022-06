Catcheur et queer, voici Cassandro The Exotico

”C’était très homophobe mais je m’en fichais”

*“Le catch est très important au Mexique, un peu comme une religion. C’est familial. Le dimanche après l’église, on allait à la lucha libre.” Il est le premier catcheur américain à revendiquer son homosexualité. C’est Cassandro the Exotico. Il naît le 20 mai 1970 à El Paso au Texas. A 15 ans, il décide de quitter l’école pour commencer la lucha libre. Il commence sa carrière sous le nom de Mister Romano. Il fait son coming out et devient Cassandro the Exotico. Il a découvert la lucha libre à la télévision puis il est allé voir des spectacles. *“C’était génial ! Une vraie séance de thérapie. Tu oublies tout ce qui t’arrive, à la maison, à l’école, tous les problèmes et tu te défoules ! Tu insultes les catcheurs. Tu projettes tout ton stress et tes frustrations sur eux. J’adorais ça”*.

A 22 ans, il remporte son premier championnat du monde de lucha libre. Au même moment, il traverse une longue période d’addiction à la drogue, à l’alcool et au sexe. “Et puis, bien sûr, en étant gay, j’adorais l’Homme. J’étais très intrigué par leurs corps, leurs masques. J’y suis allé et mon Dieu, c’était vraiment bien ! J’avais de la fièvre, j’avais mal partout. C’était très homophobe mais je m’en fichais. C’était la meilleure chose qui me soit arrivée. C’était le meilleure des thérapies”. A partir de 2003, il arrête toutes les drogues et il remporte deux nouveaux titres. Opéré 7 fois, hospitalisé 8 fois et avec 9 broches dans les genoux, c’est un rescapé de la lucha libre. Découvrez le documentaire Cassandro The Exotico ! qui revient sur sa vie sur BrutX.