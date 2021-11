Ce sanctuaire accueille des centaines d'équidés maltraités

"Il y a des chevaux qui meurent dans les prés et personne ne s'en préoccupe." Dans ce refuge, plus de 400 chevaux, ânes et poneys victimes de maltraitance vont pouvoir finir leurs jours loin de la cruauté humaine. Bienvenue à la ferme des Aubris de la Fondation 30 Millions d'Amis (Officiel).