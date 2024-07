Ceci n'est pas une éponge, c'est un dessert

Croquer dans une éponge, avec le liquide vaisselle et la mousse… oui oui ça se fait dans ce restaurant. Un trompe-l'œil amande-pistache au coulis orange-passion, c'est déjà plus appétissant. On est allé chez @privédedessert, un resto dédié au trompe-l'oeil culinaire, pour apprendre la recette de "l'éponge" au coulis passion.