Ces kayakistes ont descendu l'une des plus grosses cascades d'Europe

Des kayakistes descendent l’une des plus grosses cascades en Europe

Descendre en kayak le Saut du Doubs, c’est le défi que se sont lancé trois amis kayakistes. Brut raconte.

Le Saut du Doubs est l’une des plus grosses cascades jamais descendues en Europe. Située dans l’est de la France, elle atteint une hauteur de 25 m de hauteur et un débit de 70m3 d'eau par seconde. Le Saut du Doubs est en temps normal impossible à pratiquer en kayak à cause d'une dalle en béton située au milieu de la chute.

Cependant, de fortes pluies se sont abattues sur la région en octobre 2019. Ces pluies ont fait entrer la rivière en crue, permettant ainsi la descente en kayak. Les trois kayakistes se sont donc élancés dans une chute vertigineuse les plongeant sous l’eau pendant 5 secondes. Une fois remontés à la surface et remis de leurs émotions, les trois amis ont pu savourer leur exploit.