Ces oisillons régurgitent un liquide orange pour se défendre

La technique de défense dégoûtante du fulmar.

C'est une technique dégoutante mais efficace : celle qu'emploient les fulmars pour se défendre.

Ces oiseaux marins, vivant dans les eaux froides aux abords des pôles, se divisent en deux espèces : le fulmar boréal au nord et le fulmar antarctique au sud.

Ils vivent la plupart du temps en plein mer et ne s'installent à terre que pour la reproduction et la ponte.Sur les falaises et les rochers où les petits grandissent, les fulmars sont exposés à des prédateurs comme des renards ou d'autres oiseaux marins.

Ils ont donc acquis un mode de défense particulier : régurgiter sur leurs prédateurs une substance nauséabonde. Produite à partir des poissons dont ils se nourrissent, elle sert normalement à gaver les petits. Mais les fulmars peuvent aussi la projeter avec une grande précision et ainsi faire battre en retraite leur agresseur.

Cette substance peut-même coller les plumes d'un oiseau entre-elles et ainsi l'empêcher de voler, ce qui conduit à sa mort.

Le nom fulmar est dérivé du norvégien, et signifie littéralement "mouette infecte".