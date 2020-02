Cette salamandre vit coupée du monde

La salamandre aveugle du Texas, une espèce à part

Cet animal n’a pas d’yeux et des pattes atrophiées. Il est coupé du monde depuis des milliers d’années.

Un animal coupé du monde depuis des milliers d’années, plongé dans un lieu obscur, pauvre en oxygène et en nourriture… Voici Eurycea rathbuni, la salamandre aveugle du Texas. Elle est ce qu'on appelle un troglobie : une espèce animale vivant exclusivement dans des grottes.

Elle a perdu toute pigmentation

Comme d'autres troglobies, elle n'existe que dans un environnement extrêmement isolé et spécifique. On ne la trouve qu'à un endroit sur Terre : un réseau de grottes aux alentours de la ville de San Marcos, au Texas. Ces grottes obscures et immergées ont eu impact considérable sur l'évolution de cette salamandre. Elle a perdu toute pigmentation : son corps est translucide, ce qui laisse apparaître le sang qui le traverse.

Cela est notamment visible sur ses branchies extérieures, qui lui permettent d'obtenir tout l'oxygène dont elle a besoin en restant sous l’eau. Ce mode de vie aquatique a également atrophié ses pattes, car elles n'ont plus besoin de supporter son poids.

Au sommet de la chaîne alimentaire

Plus remarquable : la salamandre aveugle du Texas a perdu ses yeux au cours du temps, aujourd'hui réduits à deux taches noires. Pour compenser, elle détecte ses proies grâce à sa peau extrêmement sensible, capable de détecter les mouvements de l’eau. Dans son environnement isolé, l’animal est au sommet de la chaîne alimentaire. Il se nourrit de petites crevettes.

Pour déterminer le sexe de ses congénères afin de se reproduire, Eurycea rathbuni est capable de l'identifier grâce à des signaux chimiques. Comme ceux-ci se répandent dans l’eau, la population, déjà limitée, de cette salamandre est extrêmement fragile face à toute pollution de son environnement. Aussi est-elle classée en danger au niveau fédéral, où des efforts sont faits pour protéger les sources d'eau qui lui fournissent son habitat.