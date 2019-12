Comment être drôle ? Le tuto d'Éric Judor

Voici les conseils d’Éric Judor pour être drôle

“Vous voulez être drôle? Suivez mes conseils sur 700 points”, s’exclame Éric Judor, avant d’entamer l’énumération de ses meilleurs conseils pour être drôle.

L’humour absurde

Démarrer une phrase de manière la plus raisonnable et normale possible et terminer par le mot "merguez". Éric Judor est convaincu que l’humour absurde est l’humour qui vieillit le mieux au monde “parce que le mot merguez sera toujours drôle”. Et puis, “lorsqu’il n’y a pas de référence à l’actualité, ça vieillit très très bien”, confie-t-il. Les Marx Brothers, par exemple, sont un cas d’école d’humour absurde et on peut en rire encore aujourd’hui.

L’humour burlesque

Il s’agit ici de faire rire avec le corps : se casser la gueule, avec un bruit de casseroles qui tombent et une sortie de champ. Par exemple, “un mec qui ouvre une porte et qui se la prend, ça fait invariablement rire et c’est un humour qui vieillit aussi très bien”, explique Éric Judor.

Les jeux de mots

Faire rire en jouant avec la langue, “peu importe la langue que tu pratiques”, rassure Éric Judor. Dans ce cas, le rire est déclenché par la surprise, lorsque soudain, "on place un mot à un endroit où il ne devrait pas être ou alors lorsqu’il a un double sens". Éric Judor livre alors joyeusement cet exemple : “Est-ce que vous faites toujours des "Konbini" musicales ?”. Bon… “Pas ouf… C’est pour Konbini donc on s’en fout”. C’est un exemple qui montre aussi que “c’est un peu claqué comme humour”, rit-il. Donc ici, le conseil d’Éric Judor c’est de ne pas utiliser de jeux de mots, en guise d’humour qui vieillit bien.

Le malaise

Le malaise : créer une vanne, la rater et laisser un temps derrière. “Comme je l’ai fait juste avec “Konbini musicale”" dit-il en marquant une grande pause… C’est ce qu’il appelle l’humour moderne : “faire de la merde et derrière, l’assumer et laisser le temps de gêne s’installer, jusqu’à déclencher le rire et ce rire est provoqué invariablement parce qu’on est gêné pour l’autre.”

Le comique de répétition

C’est exactement ce que Éric Judor vient de faire en énumérant sans arrêt ses conseils avec toujours le même bruit qui revient. “Au bout d’un moment, toujours un peu pour la gêne que ça provoque… On se sent obligé de rire”, explique-t-il.

En revanche, les deux grands humoristes, Ricky Gervais et Larry David, considéraient “qu’on ne peut pas être au sommet de son art comique avant 50 ans”, raconte Éric Judor. Ils disaient lors d'un débat, qu'au cours de la vie on accumule de l’expérience, de la culture et donc des références, par conséquent “il y a une certaine forme de maturité à avoir en comédie”. Cependant, l'humoriste ne dénigre pas le fait qu’il y ait aussi des gens "absolument géniaux" immédiatement. Il cite alors Jamel Debbouze, qui “dès 18 ans est à péter de rire”. Pour finir ce tuto, Éric Judor rappelle que dans “Platane”, il décline la gêne comme un (…) un levier comique très fort. "Je vais terminer par ça*”, dit-il, avant d’installer un dernier silence gênant…