Comment fabriquer des éponges zéro déchet

Les éponges ont une durée de vie particulièrement courte et en plus elles sont non-recyclables. Aujourd'hui, Brut vous explique comment façonner un tawashi, une alternative 100 % récup et totalement gratuite.

Tawashi, ça veut dire éponge en japonais. On l'utilise de la même manière qu'une éponge classique, pour nettoyer sa vaisselle, nettoyer son plan de travail ou aussi pour remplacer les essuie-tout.

À cause de leur structure alvéolée, les éponges synthétiques ont une courte durée de vie. Certains scientifiques estiment qu'il y a tellement de microbes dans une éponge qui faudrait en changer toutes les semaines. Le processus de fabrication d'une éponge classique est très énergivore et en plus c'est un produit qui est issu de la pétrochimie, qui est non-recyclable.

Pour fabriquer ce tawashi on n'a rien besoin d'acheter. On va utiliser des chaussettes orphelines, des vieux collants abimer ou encore des manches de tee-shirt… Ça prend vraiment 5 minutes, il suffit juste, avant, de fabriquer un métier à tisser : soit en utilisant un tupperware sur lequel on met des pinces à linge, soit on utilise une planche dans laquelle on plante des clous à intervalle régulier. Il est possible de varier les propriétés du tawashi en variant les matériaux utilisés . Par exemple, utiliser du bas en nylon pour accrocher la saleté et pour que ça mousse bien, ou utiliser des chaussettes de sports ou du tissu-éponge pour qu'il y ait une grande capacité d’absorption.

Pour laver son tawashi, il suffit de l'ajouter dans une machine à 30°C.

Comment fabriquer un tawashi ?

Les ingrédients :

Tupperware carrée

20 pinces à linge

Tissus ou vêtements usagés.

Comment faire ?